الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شكرى يستقبل رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقى والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024

لقاء سامح شكري وسبيكيوزا
لقاء سامح شكري وسبيكيوزا كازيبوى

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، سبيكيوزا كازيبوى وانديرا، رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وهي النائبة السابقة لرئيس أوغندا، وتشغل حاليًا منصب المستشار الخاص لرئيس أوغندا لشئون الصحة والسكان، وتتمتع بعضوية لجنة الحُكماء التابعة للاتحاد الإفريقي.

لقاء سامح شكري وسبيكيوزا كازيبوى

وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أعرب عن ترحيب مصر بقيام الاتحاد الإفريقي والكوميسا بإرسال بعثة مشتركة لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، الأمر الذي يؤكد عمق العلاقات بين مصر والمنظمتين الإقليميتين، الذي عكسه الحرص على إيفاد تلك البعثة المشتركة لمتابعة هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

لقاء سامح شكري وسبيكيوزا كازيبوى

وأضاف السفير أبوزيد، أن شكري أكد حرصه على تقديم كافة سُبل الدعم وتوفير الإمكانات اللازمة لضمان حسن سير وعمل البعثة المشتركة لمتابعة العملية الانتخابية، والدور الهام للاجتماع التعريفي الذي نظمته الهيئة الوطنية للانتخابات لكافة بعثات المتابعة يوم 9 ديسمبر الجاري الذي قد ساهم في تعرف البعثة على القواعد والإجراءات الخاصة بعملها وبالعملية الانتخابية برمتها. وقد قامت البعثة المشتركة المشكلة من 69 متابعا بزيارة عدد من مقار اللجان الانتخابية بعدة محافظات، من بينها القاهرة والجيزة والفيوم والقليوبية والإسماعيلية حتى تاريخه.

لقاء سامح شكري وسبيكيوزا كازيبوى

من جانبها، أعربت سبيكيوزا كازيبوى وانديرا، عن سعادتها البالغة برئاسة البعثة المشتركة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مقدمة الشكر للحكومة المصرية على تسهيل مهمتهم وتقديم كافة أشكال الدعم لها، معربةً عن تطلعها لقدرة مصر على المضي قدمًا نحو تحقيق مزيد من التنمية والتقدم. 

من جانبهم، أعرب عدد من أعضاء اللجنة عن اقتناعهم بأن متابعة هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام قد أسهم فى إطلاع البعثة الإفريقية على الكثير من التجارب الجديدة التى يمكن الاستفادة منها فى الدول الإفريقية الأخرى.

استقبال الوفد
الانتخابات الرئاسية مغربية سامح شكري وزير الخارجية الاتحاد الافريقى الكوميسا الانتخابات الرئاسية 2024

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