الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بقيادة أئمة ومشايخ الأزهر.. مسيرة حاشدة تدعو للمشاركة بالانتخابات في المنيا

مسيرة جماهيرية فى
مسيرة جماهيرية فى المنيا

تقدم قيادات وأئمة الأزهر مسيرة حاشدة بمحافظة المنيا، تزامنًا مع اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية التى أجريت على مدار أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجارى، وسط مشاركة واسعة من المواطنين على مستوي اللجان الفرعية بمحافظات الجمهورية.

الانتخابات الرئاسية 2024

ورفعت المسيرة لافتات تدعو الجميع للمشاركة بإيجابية فى الانتخابات الرئاسية 2024 والتعبير عن رأيهم بحرية واختيار رئيس للجمهورية للسنوات الستة القادمة، وأكد المشاركون أن الانتخابات الرئاسية تأتى على قمة الاستحقاقات الدستورية والسياسية وواجب وطنى على كل مصرى ومصرية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية 

كما أكدت الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

مرشحو الانتخابات الرئاسية 

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى.

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