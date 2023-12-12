الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حشد من العاملين بـ"صحة البحيرة" يُشارك فى الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

قاد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، حشدا من العاملين بالمديرية للمشاركة في المسيرة الضخمة والكبيرة في حب الوطن، التي تقدمها اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة فى حضور قيادات المحافظة وحشد كبير من أبناء مركز الرحمانية.


وانطلقت المسيرة بقلوب يملؤها الحماس والهتاف لمصر، والدعاء بأن يحفظها الله على الدوام، ودوت الأصوات خلالها متفجرة من الحناجر داعية الجماهير للمشاركة في الانتخاب.

 

كما تابع الدكتور هاني جميعة، العملية الانتخابية بلجنة مدرسة الشهيد محمود محمد ندا، ولجنة مدرسة الشهيد محمد حامد عاشور - لجنة ساحة المحكمة، وسط إقبال شديد ومنقطع النظير من المواطنين الذين تجمعوا للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في المسيرة الوطنية والهتاف لمصرنا الحبيبة.

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