الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رئيس جامعة بني سويف يقود مسيرة حاشدة لدعوة المواطنين للمشاركة بالانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تقدم الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، مسيرة طلابية حاشدة في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية تحت شعار “انزل شارك.. صوتك أمانة”، وبصحبة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وآلاف الطلاب، حيث انطلقت المسيرة من حرم الجامعة مرورًا بشارع صلاح سالم بهدف المشاركة الإيجابية، ودعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

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طوابير للسيدات أمام لجان بني سويف في ثالث أيام انتخابات الرئاسة

ورفعت حشود جامعة بني سويف من عمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، والعاملين، أعلام مصر وسط هتافات كبيرة " تحيا مصر"، احتفالًا بمشاركتهم في الاستحقاق الدستوري المهم الذي يحدد مستقبل الوطن  ويعزز الديمقراطية النابعة من اختيار الشعب لمن يمثله في تلك اللحظة الفارقة في تاريخ مصر.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة بطلابها وقياداتها تشارك في المسيرة لدعوة المواطنين للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، وتوصيل صورة مشرفة للعالم كلة عن وعى الشعب المصري، وتأكد علي المشاركة الانتخابية لما لها من آثار إيجابية كبيرة ومهمة على مستوى الفرد والمجتمع، وتنمى الشعور بقيمة الوطن  وتزيد من الوعي والانتماء الوطني وتزيد من صلابة المجتمع، بالإضافة إلى أنها حق دستوري كفله الدستور والقانون لكل مواطن.

وأضاف أن المسيرة عبرت عن مدى الوعى الاجتماعي والثقافي والسياسي لدي شباب الجامعة، كما أظهرت حالة من الإجماع والاصطفاف حول مستقبل الوطن وأهمية النزول إلى لجان الانتخابات والتصويت داخل صناديق الاقتراع، للمشاركة في صنع القرار في مناخ من الديمقراطية الكاملة.

وأشار إلى أن الجامعة نظمت قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية  العديد من الندوات التوعوية لحث منسوبي الجامعة على المشاركة في الانتخابات والتي تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا يتطلب مشاركة الجميع من أجل صناعة المستقبل.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية مصر تنتخب رئيس مصر

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