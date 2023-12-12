الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا بيجول يشارك في انتخابات الرئاسة بلجنة الوافدين بمدينة أسيوط (صور)

الانبا بيجول
الانبا بيجول

يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم، بالماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون الي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، بحسب ما هو مقرر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

وشارك نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق بأسيوط، في التصويت للانتخابات الرئاسية في لجنة الوافدين بمدينة أسيوط.

و أدلى الأنبا بسادة مطران إيبارشية إخميم وساقلتة وعدد من كهنة الإيبارشية بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الفتح الابتدائية بإخميم.

كذلك شارك نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الاحمر، بالمارثون الانتخابي، للانتخابات الرسمية لرئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2024، حيث توجه إلى المدرسة التي يوجد بها لجنته الانتخابية وقام بأداء الواجب الوطني.

كما شارك نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بألماظة.

وأدلى الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو بأسوان بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الشيخ سليمان علي المشتركة بإدفو.

كما شارك نيافة الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الإعدادية الثانوية للبنات بالمنيا الجديدة.

من جهة أخرى أيضا تقوم الكنائس المتعددة في مصر بمختلف انتماءاتها بالعديد من الخدمات للناخبين حيث توفر وسائل مواصلات لنقل الناخبين من الكنائس في اطار تشجيعهم على الدور الوطني العظيم، كما توفر الكنائس ارقام واتس اب لمساعدة الناخين لاسيما كبار السن منهم لمعرفة لجانهم والمدارس المتواجدة بها.

  انتخابات الرئاسة 2024

‎وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، يوم الأحد الماضي، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

 تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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