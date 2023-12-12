أهالي كوم حمادة يصطفون في طوابير للتصويت بالانتخابات الرئاسية (فيديو)

توجه أهالي مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، إلى اللجان الانتخابية؛ للمشاركة في التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وحرص أهالي كوم حمادة على التصويت في الانتخابات، ودعم الدولة في المرحلة المهمة والفارقة التي تمر بها البلاد.

واصطف الناخبون في طوابير أمام اللجان الانتخابية منتظرين دورهم في التصويت في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.