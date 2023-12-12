رئيس لجنة يساعد مسنة على كرسي متحرك في التصويت بالانتخابات بالغربية

شهدت اللجنة الفرعية رقم ٥ التابعة للجنة العامة بزفتى ومقرها مدرسة السلام الابتدائية بزفتى محافظة الغربية، ورئيسها المستشار أحمد نعيم، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، قيام رئيس اللجنة بمساعدة مسنة قعيدة في الإدلاء بصوتها وذلك خلال اليوم الثالث للانتخابات.

وأكد رئيس اللجنة للسيدة أنه متواجد لمساعدتها، ما أدخل السيدة في حالة سعادة، مؤكدة أنها حضرت من أجل الوطن، وحثت المواطنين على ضرورة المشاركة بالانتخابات من أجل مصر.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثاني أيامها، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.