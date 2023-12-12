أهالى بنى هلال بأسوان يدعمون المرشح عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات (فيديو)
حرص أهالي بني هلال بمحافظة أسوان على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في ثالث أيام التصويت.
حيث تجمع أهالي بني هلال أمام اللجان الانتخابية، رافعين أعلام مصر وحاملين صور المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مرددين هتافات "تحيا مصر".
كما حرص أهالي أسوان على اصطحاب الأطفال أثناء التصويت في الانتخابات؛ لتعزيز روح الانتماء وحب الوطن لدى الصغار.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.
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