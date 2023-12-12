الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

انتهاء تحضيرات انطلاق الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي (صور)

تحضيرات الجونة
تحضيرات الجونة

أنهى القائمون على مهرجان الجونة السينمائي، تحضيرات الدورة السادسة من المهرجان والمقرر انطلاقها يوم الخميس المقبل 14 ديسمبر الجاري حتى 21 من الشهر نفسه.

مهرجان الجونة السينمائي

وتنطلق دورة اسـتثنائـية مـن مهـرجـان الـجونـة الـسينمائـي يـوم 14 ديـسمبر وحـتى 21 ديـسمبر بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان الـذي أُعلن عـنه مسـبقًا، لـيتضمن عـرض مجـموعـة أفـلام عـن فلسطين بــالــتعاون مــع مــؤســسة الــفيلم الفلســطيني، وذلــك لإلــقاء الــضوء عــلى الــموقــف الــحالــي والأوضــاع غــير الإنـسانـية فـي غـزة، كـما تـقرر تـنظيم عـشاء لجـمع الـتبرعـات للمساعدات الإنسانية في غزة بـالـتنسيق مـع جـمعية الهـلال الأحـمر الــمصري خــلال فــترة المهــرجــان، والــذي ســيقام دون أي مــظاهــر احــتفالــية تــعبيرًا عــن تــضامــن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني.

 قسم نافذة على فلسطين

ومؤخرا كشف مهرجان الجونة السينمائي عن القسم الخاص "نافذة على فلسطين" والذي يعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية. هذا القسم تم اختيار أفلامه بعناية بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين كمحاولة لدعوة الجمهور نحو فهم أعمق للتجارب الإنسانية في فلسطين. وكما أعلن مسبقا من المقرر أن تنعقد الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر.

وقسم نافذة على فلسطين يلخص بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروى.   ومن خلال هذا القسم والذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع  مؤسسة الفيلم الفلسطيني، يهدف مهرجان الجونة التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل، كما يؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.  

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