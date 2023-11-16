الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد مهرجان الجونة السينمائي الجديد

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة

استقر مهرجان الجونة السينمائي الدولي على موعد انطلاق دورته الجديدة، وذلك في منتصف شهر ديسمبر المقبل، بعدما قرر القائمون عليه تأجيله بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها فلسطين من قبل الاحتلال الصهيوني.

تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الجونة السينمائي

وتتميز الدورة الجديدة باختلاف شديد في تفاصيلها نظرًا لوصول صوت الفلسطينيين للعالم من خلال المهرجانات الفنية، بعكس ما يشجع على إلغاء المهرجانات تحت شعار التعاطف مع اهل غزة حسبما صرح الناقد الفني طارق الشناوي.

وأعلن الناقد طارق الشناوي عبر صفحته على فيس بوك عن التحضير للدورة الجديدة في سرية تامة، مؤكدًا انها ستشهد تغيرات كبيرة وأولها حصر أيام المهرجان لتكون 5 أيام فقط بدلا من ثمان أيام، مع مراعاة عدم التظاهر بأي احتفالات كما كان بالسابق، لافتا انها ستشهد حضور كبير من السينما الفلسطينية.

وكشف الشناوي أن الموعد المقترح للمهرجان سيكون في منتصف شهر ديسمبر المقبل، وذلك بعد أن كان المهرجان من المقرر أن ينطلق في منتصف أكتوبر الماضي.

ندوة نقدية وأمسية شعرية ضمن مهرجان الأقصر للشعر العربى

رأي الناقد الفني طارق الشناوي في التحضير لمهرجان الجونة السينمائي

واعتبر طارق الشناوي أن خطوة التجهيز للدورة الجديدة من مهرجان الجونة السينمائي خطوة إيجابية، ويجب أن تلعبه كل الأنشطة الثقافية في الوطن العربي، معتبرا أن الإلغاء تحت شعار التعاطف يعبر عن موقف سلبي، ولكن من خلال المهرجانات يمكن أن يصل صوت الحق الفلسطيني للعالم، كما أن الضيوف الأجانب سيلعبون دورا في إيصال الرسالة، وفضح المذابح الإسرائيلية.

واختتم الشناوي تدوينته قائلًا “أتمنى أن تنجح خطة القائمين على المهرجان ويعلو صوت الحق الفلسطيني من الجونة”.

سبب تأجيل مهرجان الجونة السينمائي

جدير بالذكر أن إدارة مهرجان الجونة السينمائي قررت تأجيل الدورة السادسة، والتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري.

جاء ذلك ليعكس تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني، وتعاطفًا مع أهالي غزة.

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