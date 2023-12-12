الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مديرية تعليم الجيزة ترصد إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن وجود إقبال كثيف من المواطنين في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.

وأشارت إلى أن إقبال الناخبين من أهالي مدن ومراكز وأحياء محافظة الجيزة حمل بهجة في طياته.

وشهدت محافظة الجيزة في اليوم الثالث من الانتخابات مسيرات من الأحزاب والأهالي، للاحتفال بختام العرس الانتخابي المقام بالدولة المصرية.

من جهته، أشاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالوعي لدي مواطني المحافظة في ممارسة حقهم الدستوري لاختيار رئيس.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثالث أيامها، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
انتخابات الانتخابات الرئاسية مصر تنتخب مصر رئيس مصر

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