الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مُتكئًا على عكاز برجل واحدة وزوجته ترافقه.. مُسن يشارك في الانتخابات: مصر أمانة وده واجبنا

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

غالب  ابو العلا حامد، رجل مُسن يبلغ من العُمر 80عام، مرضه وظروفه الصحية حيث أنه بساق واحدة ويتكأ على عكاز، وبرفقته زوجته، وصمم على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في ثالث أيامها.

وقال المواطن ابو العلا، إنه على أنها حريص دائما على المشاركة فى الانتخابات، وأشار إلى أنه واجب وطني ولا بد من القيام به، ولا يجب التخاذل فى هذا الامر وأطالب الجميع بالنزول والمشاركة مصر أمانة ودة واجبنا.

الانتخابات الرئاسية 2024

وبدأ التصويت فى التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت اللجنة العليا يوم 12 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وقد تم تجهيز 283 مقرًا انتخابيًا، و323 لجنة بجميع مراكز وقرى الفيوم لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وتشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات، للتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من  أول امس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

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