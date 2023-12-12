للتحفيز على المشاركة بالانتخابات.. مسيرة حاشدة تطوف قرية دفنو بالفيوم (الفيديو)

تحرك مئات المواطنين في مسيرة كبيرة بقرية دفنو بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، من أمام اللجان الانتخابية، وذلك فى اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية المنعقدة على مدار أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجارى.

مسيرة أهالى الفيوم

وانطلقت المسيرة ظهر اليوم على أنغام المزمار البلدى والأغانى التراثية الوطنية لتحفيز المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم بعد على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وأداء واجبهم الوطنى والدستورى، قبل إغلاق عمليات التصويت فى التاسعة من مساء اليوم على مستوى الجمهورية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى.

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