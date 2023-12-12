الأربعاء.. أحمد طيباوى يُناقش "باب الوادى" على "النيل الثقافية"

يستضيف الإعلامي خالد منصور في برنامجه "طقوس الإبداع" على قناة النيل الثقافية في السادسة والنصف مساء الأربعاء المقبل الكاتب الجزائري أحمد طيباوي حول روايته "باب الوادي" الصادرة عن دار الشروق للنشر والتوزيع والفائزة بجائزة أفضل كتاب عربي في مجال الرواية بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ42.

رواية "باب الوادى"- الكاتب الجزائرى أحمد طيباوى

توج الروائي الجزائري أحمد طيباوي بجائزة "أفضل كتاب عربي في مجال الرواية” عن روايته “باب الوادي” الصادرة عن دار الشروق المصرية. وذلك خلال حفل توزيع جوائز الدورة الـ 42 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب.

سر كبير أخبرته به أمه وهي على سرير الموت، ليبدأ كمال رحلة بحث قاسية بعد أن عاش حياته يطارد والده في الحقيقة وفي الأحلام. بين الجزائر وفرنسا، يحاول كمال تقصي جذوره البعيدة من خلال لقائه مع صديق قديم لوالده لكنه يجد نفسه أمام تساؤلات تكشف عن كثير من الأسرار.

عبر لغة عذبة لا تخلو من حساسية شعرية، يقدم الروائي -الحاصل على جائزة نجيب محفوظ للأدب- تشريحًا فريدًا يطرح هموم جيل جديد ورث صراعات الماضي، ويرسم صورة بطل ممزق يسعى لتجاوز حياة مزيفة؛ باحثًا عن ولادة أخرى.

أحمد طيباوي

أحمد طيباوي؛ روائي جزائري وأستاذ محاضر في إدارة الأعمال، صدرت له أربع روايات: اختفاء السيد لا أحد (جائزة نجيب محفوظ للأدب من الجامعة الأمريكية بالقاهرة 2021)، موت ناعم (جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي بالسودان 2014)، مذكرات من وطن آخر، المقام العالي (جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب 2011 بالجزائر)، ومجموعة قصصية "وجه على الحافة".

أحمد طيباوي