رئيس المقاولون العرب يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، والمهندس حسام الدين الريفي النائب الأول لرئيس الشركة، بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية، وذلك بمدرسة عباس العقاد التجريبية.

وأشاد المهندس العصار بما تشهده العملية الانتخابية من إقبال كبير يعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية وحرص أبناء الشعب على الاستقرار ومواصلة الانجازات، مشيرا إلى أن أبناء الشركة حرصوا على المشاركة بكثافة فى العملية الانتخابية فى الخارج من خلال فروع الشركة.

انتخابات الرئاسة 2024

وانطلقت التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.