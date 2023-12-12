الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غرفة عمليات التنسيقية: استمرار الإقبال الكثيف من الناخبين فى معظم المحافظات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

تستمر غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في متابعة الانتخابات الرئاسية، لمتابعة ورصد عملية التصويت في الداخل، لليوم الثالث والأخير، من خلال فريق متابعة يصل لحوالي 20 ألف متابع ومتطوع، بالتنسيق مع غرف العمليات المشتركة، حيث يتم رصد العملية الانتخابية لحظة بلحظة منذ فتح باب اللجان الانتخابية وحتى إغلاقها على مدار أيام الانتخاب.

ورصدت الغرفة انتظام العملية الانتخابية في اليوم الثالث، وفتح معظم لجان الاقتراع في موعدها في التاسعة صباحًا، باستثناء عدد قليل من اللجان التي بدأ فيها التصويت متأخرًا بعض الوقت، حيث تم فتح عدد 8029 لجنة في 27 محافظة، وبلغت نقاط الرصد عدد 15011 عملية رصد.

كما رصدت استمرار احتشاد المواطنين أمام اللجان منذ الصباح الباكر وبدء عملية التصويت، ولم ترصد غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أية مخالفات حتى الآن.

ورصدت أيضًَا مشاركة كبيرة من الشباب في اليوم الثالث على التوالي للتصويت في الانتخابات الرئاسية، بجانب أعداد كبيرة من كبار السن والسيدات، وحرص ذوي الاحتياجات الخاصة على المشاركة والإدلاء بأصواتهم، كما تلاحظ وجود ازدحام شديد في لجان الوافدين بمختلف المحافظات.

كما رصدت توافد الناخبين بكثافة في بعض المحافظات الساحلية رغم سقوط أمطار وسيول ومنها محافظة مطروح.

ورصد متابعو غرفة عمليات التنسيقية لمتابعة الانتخابات الرئاسية استمرار احتفالات المواطنين وسعادتهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، من خلال الاحتشاد أمام اللجان في كثير من المحافظات، واستمرار اصطحاب الأسر للأطفال أثناء التصويت ورفع علم مصر خلال توجههم للجان الاقتراع.

ورصد متابعو التنسيقية استمرار تقدم محافظة القاهرة في نسبة الإقبال أمام اللجان، وكذلك محافظات سوهاج وبني سويف والجيزة والدقهلية والغربية والمنوفية، كما تلاحظ استمرار التصويت بشكل متوسط في محافظات أسيوط والسويس والإسماعيلية حتى الآن.

وتجري عملية الانتخاب على ٣ أيام هي ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر في ١١ ألفًا و٦٣١ لجنة بداخل ٩٣٧٦ مركزًا انتخابيًا، وتتابع العملية الانتخابية:
-٢٤ سفارة و٦٧ دبلوماسيًا.
-١٤ منظمة دولية بـ٢٢٠ متابعًا
- ٦٢ منظمة مجتمع مدني محلي بـ٢٢ ألفًا و٣٤٠ متابعًا.
- ١١٥ وسيلة إعلامية وصحيفة دولية بـ٥٢٨ متابعًا
- ٧٠ وسيلة إعلامية محلية بـ٤٢١٨ صحفيًا وإعلاميًا.

وتستمر غرفة العمليات المركزية في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة منذ فتح اللجان في موعدها في التاسعة صباحًا وحتى إغلاقها في التاسعة مساء؛ للتأكد من ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية وفقًا لكل قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

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