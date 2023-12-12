الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فى آخر يوم انتخابات.. الشباب يشيدون بدور السيسى فى حل القضية الفلسطينية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

وقف الشباب يتغنون ويرقصون على أنغام أغنية "نادي على الصعيدي"، وذلك في آخر أيام الانتخابات الرئاسية الحالية لعام 2024، في الساعات الأولى صباح اليوم، والتي بدأت صباح يوم الأحد ومن المقرر انتهاؤها في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.

وقرر الشباب أن يرقصوا على أنغام أغنية " بشرة خير" تعبيرا منهم عن حبهم للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قرروا اختياره لاستكمال مشواره الذي بدأه منذ عدة سنوات مضت في حكم البلاد.

وتحدث الشباب عن دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير فرص وظيفية لهم، خاصةً في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى المبادرات الصحية التي تجوب المحافظات، و"حياة كريمة" التي بدلت حال الأهالي في صعيد مصر وغيرها من الأمور الكثيرة التي رفعت من شأن الوطن.

وأشاد الشباب بدور مصر القوي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القضية الفلسطينية، ورفضه التام سلب حقوق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى ضغطه لدخول المساعدات إليهم، ومحاولاته المستمرة في وقف إطلاق النار.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من أمس الأول الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ22 ألفا و340 متابعًا لها.
 

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
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