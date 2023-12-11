الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ناخب لـ"الدستور": السيسي أنقذنا من الجماعات الإرهابية

الشيخ شحتة عاشور
الشيخ شحتة عاشور

قال الشيخ شحتة عاشور، 49 عاما، إنه تواجد أمام لجنته الانتخابية منذ الساعة السابعة من صباح اليوم الإثنين، وذلك بسبب حبه الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي قرر انتخابه مرة أخرى ليرأس حكم جمهورية مصر العربية ويستكمل المشاريع التنموية في مصر.

وأضاف عاشور لـ"الدستور" قائلًا: "لا يمكن أن ينقذ مصر غير عبد الفتاح السيسي وهذا بالفعل ما قام به منذ أن تولي سدة الحكم وخلص المصريين من حكم جماعة الإخوان الإرهابية".

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

 

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