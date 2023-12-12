وكيل "صحة مطروح" يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية (صور)

قاد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، مسيرة للعاملين بمديرية الصحة والمستشفيات والإدارت الصحية؛ للدعوة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بحضور عمد ومشايخ وأبناء المحافظة.

وشدد وكيل صحة مطروح، على أهمية المشاركة في انتخاب رئيس مصر القادم، مطالبًا الجميع بأن يكونوا على قدر المسؤولية والإيجابية من أجل مصر.

وأشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ الخدمة الطبية بمحافظة مطروح، مؤكدًا أن لجنة الأزمات بديوان عام المديرية ستظل في انعقادٍ دائم؛ لمتابعة خطة التأمين الطبي لأيّة طوارئ خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

كما أكد التواصل على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بكل الإدارات الصحية والمستشفيات لمتابعة العملية الانتخابية أولًا بأول، والتنسيق بين مختلف الجهات لنجاح وانتظام سير عملية الاقتراع.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

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