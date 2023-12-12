رئيس قطاع السلامة بوزارة النقل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى المهندس خالد صبره رئيس قطاع السلامة بوزارة النقل بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم بمقر لجنة المغتربين داخل محطة السكة الحديد بشبرا الخيمة.

وأكد صبرة على حسن سير العملية الإنتخابية ونزاهتها، وناشد جموع الشعب المصري العظيم على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لأن المواطن المصري هو صاحب الحق في رسم مستقبل بلاده.

وأوضح أن ما شاهده اليوم من توافد كبير للمواطنين على اللجان الإنتخابية يدل على مدى وعى ووطنية الشعب.

وأضاف أن ما شاهده اليوم من توافد كبير للمواطنين على اللجان الإنتخابية يدل على مدى وعى ووطنية الشعب المصرى وأنه شعب مثقف ومسئول ومحب لوطنه.

وكان المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي لشركة مترو الأنفاق ادلى بصوته في الإنتخابات الرئاسية 2024 أمس داخل مقر لجنة المغتربين داخل محطة السكة الحديد بشبرا الخيمة، حيث أكد الفضالي أن الإقبال على التصويت يؤكد مدى إدراك الناخبين بأهمية مشاركتهم الإيجابية في الإنتخابات الرئاسية التي تعتبر حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا على كل مصري لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

التحية والشكر والتقدير للقائمين على العملية الإنتخابية من أعضاء الهيئات القضائية والهيئة الوطنية للإنتخابات

وأكد الفضالي على سهولة سير العملية الإنتخابية ونزاهتها كما قدم التحية والشكر والتقدير للقائمين على العملية الانتخابية من أعضاء الهيئات القضائية والهيئة الوطنية للانتخابات والقائمين على عمليات التأمين من رجال الجيش والشرطة وكافة الجهود المبذولة لإخراج هذا العرس الانتخابي بأفضل صورة.

ودعا العضو المنتدب المواطنين للنزول بكثافة للإدلاء بأصواتهم لتقديم صورة للعالم أجمع تؤكد على وعى المصريين وتحملهم المسئولية وإرادتهم الحرة في الاختيار لمواجهة كافة التحديات لافتًا إلى أن الانتخابات الرئاسية أهم خطوات بناء الوطن الحقيقي كما يريد أبناءه.