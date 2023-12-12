رئيس لجنة كفر الشيخ: لم نرصد أي شكاوى بالانتخابات الرئاسية لليوم الثالث

قال حامد العيسوي رئيس لجنة متابعة كفر الشيخ، إن اليوم شهد إقبالا كبيرا من الناخبين خلال الساعة الأولى، بعد فتح أبوابها للإداء بأصواتهم في العملية الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية.

وأضاف حامد العيسوي رئيس لجنة متابعة كفر الشيخ، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد للهيئة الوطنية للاتتخاب، لمتابعة سير عملية التصويت في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، أن المحافظة بها 14 لجنة عامة، داخل 508 مقار انتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، لاستقبال نحو 2 مليون و339 ألفا و800 ناخب وناخبة، للإدلاء بأصواتهم.

ووجه رئيس لجنة متابعة كفر الشيخ، الشكر إلي أهالي المحافظة للاستجابة والمشاركة الفعالة في اختيار رئيس مصر القادم.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.