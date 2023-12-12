الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المصريين الأحرار: المشهد المشرف أمام اللجان رد لما قامت به الدولة خلال 9 سنوات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

قال إسلام الغزولي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الشعب المصري العظيم، دائمًا مواقفه مميزة، ويقف بجانب دولته في المواقف الحاسمة، مؤكدًا أن المشاركة أمام اللجان الانتخابية مميز، والجميع يشارك من أجل مصر.

ولفت خلال لقائه على القناة الأولى، أثناء متابعة الانتخابات الرئاسية 2024، باليوم الثالث والأخير، إلى أن السيدات والشباب، وذوي الهمم يحرصون وبقوة على المشاركة في الانتخابات، وأن المشهد المشرف أمام اللجان هو رد لما قامت به الدولة خلال الـ 9 سنوات الماضية، مشيرًا إلي أن الإقبال على اللجان بدء من اليوم الأول، وأن المواطنين تقف أمام اللجان قبل فتح اللجان بـ ساعة، وأن عدد المشاركة أمس الأثنين وصل لـ أكثر من 45%، وأن اليوم سيكون هناك إقبال أكبر.

وأوضح نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، أن اليوم سيكون هناك إقبال كبير، وأن الانتخابات الرئاسية 2024، لا تقل أهمية عن ثورة 30 -6، فالمشاركة مطلوبة من الجميع.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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