الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب المصريين الأحرار: الانتخابات الحالية تشبه المشهد الديمقراطى فى 2014

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أكد إسلام الغزولي، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تكاتف الجميع، وذلك لأن هناك مشكلات خارجية، وهناك سعي لبناء الدولة الجديدة.

وقال الغزولي، خلال حواره على القناة الأولى، أثناء متابعة الانتخابات الرئاسية 2024، في اليوم الثالث والأخير، إن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على مصر، وما يحدث في غزة، ومحاولة استهداف الدولة المصرية يحتاج لـ قائد.

وأضاف أن حدود مصر خط أحمر، وأن مصر لن تقبل بأي شيء يُفرض عليها، ولذلك المصريون يقفون خلف القيادة السياسية لمواجهة أي مشكلة، موضحًا أن هناك فترات صعبة تمر على البلاد، والمصري يثبت أنه على قدر المسئولية، وأن الانتخابات الحالية تشبه الانتخابات الرئاسية في 2014.

وأكد نائب رئيس حزب المصريين الأحرار أن الدولة أصبحت دولة قوية، وصاحبة قرار، والرئيس ثبت أركان الدولة، والفترة المقبلة يتم التأسيس لبناء الجمهورية الجديدة.

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