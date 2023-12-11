الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس التحالف الوطنى للعمل الأهلى ينفى تدخل أى جهة فى العملية الانتخابية

النائب طلعت عبدالقوي
النائب طلعت عبدالقوي

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مسيرة الهلال والصليب في كفرالزيات بمحافظة الغربية، والتي شارك فيها رجال الأوقاف وأئمة المساجد والأساقفة، لها تأثير كبير على الرأي العام، وحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة.

وأضاف "عبدالقوي"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الأولى"، اليوم الإثنين، أن اللجان في كفرالزيات تشهد إقبالًا جماهيريًا وغير مسبوق، متوقعًا أن تكون نتائج الانتخابات مبهرة، خاصة مع مشاركة الشباب من مختلف الأعمار، مشيدًا بعدم استجابة المواطنين للدعوات البائسة التي أطلقها البعض بعدم المشاركة.

ولفت إلى أن رجال الدين يدعون الناس للإدلاء بصوتهم، باعتباره واجبًا شرعيًا ووطنيًا وحقًا دستوريًا، نافيًا تدخل أي جهة في شئون العملية الانتخابية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

يأتي ذلك فى الوقت الذى أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات اللازمة لبدء عملية التصويت فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة، بجانب توفير كل الإجراءات الصحية واللوجستية التى تساعد كبار السن وذلك على كل المستويات.
 

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