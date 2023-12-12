الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وسائل مواصلات مجانية لتحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

قدّمت كلًا من المحافظات والأحزاب السياسية عدة وسائل مواصلات مجانية متنوعة مثل (الأتوبيسات- الميكروباصات- التوك توك) لنقل المواطنين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة إلى مراكز الاقتراع، وإعادتهم مرة أخرى عقب إدلائهم بأصواتهم، وذلك لأداء واجبهم الديمقراطي وتسهيلًا لهم على إجراء الانتخابات. 

وهذه الخطوة الإنسانية تُعد استثمارًا في مبدأ المساواة والحقوق الديمقراطية فتوفير وسائل النقل المجانية يعبر عن اهتمام الدولة بضمان حقوق المواطنين في المشاركة الفعّالة والوصول إلى المراكز الانتخابية بسهولة، مما يساهم في تعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية الوطنية.

وتمثل هذه المبادرة دليلًا على تطور الوعي السياسي والاهتمام بالمواطنين الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى مراكز الاقتراع، وخاصة كبار السن الذين يحملون تاريخًا وثقافةً تُستحق الاحترام والتميز.

ففي منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، اتاحت الأحزاب السياسات وسائل نقل للمواطنين من محل سكنهم إلى لجان الانتخاب، وتم إعادتهم مرة أخرى عقب إدلائهم بأصواتهم بدون مقابل، كما تم توفير وسيلة مواصلات اخرى مثل (التوك توك) لنقل كبار السن في منطقتي البساتين ودار السلام. 

عضو المجلس القومي للمرأة تُدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

ومن جانب أخر وفرت محافظات الصعيد والوجه البحري عددًا من الأتوبيسات المجانية للناخبين فى المناطق النائية لتيسير وصول كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة إلى مقار اللجان، وتوفير المظلات والمياه المثلجة للناخبين باللجان.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات

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