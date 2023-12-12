عجوز داخل لجنة بالجمالية: "جاية انتخب علشان مصر أم الدنيا" (فيديو وصور)

بوجهٌ ناضِرٌ وضحكةٌ يملؤها الحب والأمل، حرصت العجوز “إكرام حلمي” على الإدلاء بصوتها الانتخابيّ في لجنة مدرسة الحسين الإعدادية بنات- منطقة الجمالية-، وسط حي القاهرة.

وقالت السيدة التي تجاوزت الثمانون عاما، على هامش مشاركتها في الانتخابات الرئاسية، إن مصر أم الدنيا وأنّ حب الوطن أوفى من كل شيء، مرددة بصوتٍ عالِ: “نموت في مصر، ونعيش في مصر، تحيا مصر”.

وتوافدت أعداد غفيرة على مقر لجان منطقة الجمالية وسط القاهرة، في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية قبل الموعد الرسمي لفتح اللجنة المقرر في الساعة التاسعة صباحًا، وذلك استعدادًا للإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

وشهدت اللجان كثافة في الإقبال منذُ الساعات الأولى من بدء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط حماية أمنية للناجبين وتوفير أجواء مناسبة من قبل رجال الأمن المعنيين بتأمين مقرات اللجان الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، يوم الأحد الماضي، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.