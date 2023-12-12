"إكسترا نيوز": إقبال كبير على التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية بالقاهرة

قال إبراهيم عزت، مراسل فضائية "إكسترا نيوز" من القاهرة، إن اللجان الانتخابية بدأت استقبال الناخبين في تمام التاسعة صباحا، في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024، وسط إقبال وكبير من المواطنين، خاصة أن محافظة القاهرة تحتل الكتلة التصويتية الأكبر بين الـ27 محافظة، بإجمالي 8 ملايين و200 ألف مواطن كتلة تصويتية في القاهرة.

العملية التصويتية تسير بكل سهولة ويسر

وأضاف مراسل الفضائية، خلال مداخلة هاتفية، أن العملية التصويتية تسير بكل سهولة ويسر، ويستغرق المواطن دقائق معدودة من أجل التصويت، إلى جانب الشباب والمتطوعين لمساعدة الناخبين، والتيسيرات من الهيئة الوطنية للانتخابات للتسهيل على المواطنين.

وأكد المراسل أن الإقبال غير مسبوق في الأيام الماضية للانتخابات، ويتوقع أن يشهد اليوم إقبالا كبيرا، موضحا أن المنظمات الدولية ترصد وتتابع العملية الانتخابية، والجميع أكد انتظام التصويت.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.