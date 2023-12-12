الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم يشارك بالانتخابات الرئاسية (صور)

أسقف ورئيس دير السيدة
أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم 

يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم، بالماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون الي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم يشارك بالانتخابات الرئاسية 

أدلى نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة السلاموني الابتدائية بقرية السلاموني، مركز إخميم.

كما صوت الأنبا مقار، أسقف الشرقية ومدينة العاشر، في الانتخابات الرئاسية، بلجنة مدرسة الشهيد محمد ثابت بمدينة فاقوس.

وأيضا قام الأنبا صموئيل أسقف طموه وتوابعها، بالإدلاء  بصوته في الانتخابات الرئاسية، في لجنة مدرسة عثمان بن عفان الابتدائيه بطموه وعدد من الأباء الكهنة وفريق الكشافة وعدد كبير من الشعب.

بالاضافة الى ذلك شارك الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا في التصويت للانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الشهيد مصطفي عمر بيومي التجريبية للغات ببنها.

وايضا أدلى نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة القومية الابتدائية ببني سويف.

كما شارك نيافة الحبر الجليل الأنبا ثيؤدسيوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إيبارشية وسط الجيزة، بالمارثون الانتخابي، للانتخابات الرسمية لرئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2024، حيث توجه إلى المدرسة التي يوجد بها لجنته الانتخابية وقام بأداء الواجب الوطني.

كما أكد على الاستحقاق الانتخابي لكل مواطن راجيا الجميع المشاركة الايجابية فى الاختيار الرئاسى مضيفا: واننا ندعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستقرار البلاد واستكمال مسيرة التنم.

هذا ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم

1- عبد الفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبد السند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).

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