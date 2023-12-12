الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

6 أسباب لإضافة الفلفل الأسود إلى نظامك الغذائى

الفلفل الأسود
الفلفل الأسود

يُنصح بشدة بالفلفل الأسود، المعروف أيضًا باسم الذهب الأسود في العصور القديمة نظرًا لخصائصه الطبية ونكهته الفريدة، في الشتاء لعلاج الأمراض المرتبطة بالبرد والسعال. 

فقدان الوزن: يمكن أن يساعدك الفلفل الأسود على إنقاص الوزن بسبب احتوائه على مادة البيبيرين الرائعة التي تمنع تكوين خلايا دهنية جديدة، وبالتالي تساعد في الوقاية من السمنة.

التخلص من السموم: الفلفل الأسود يمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم.  تساعد التوابل على تعزيز إنزيمات إزالة السموم وتقليل تلف الحمض النووي.

يمنع السرطان: يمكن أن يساعد الفلفل الأسود في الوقاية من السرطان.  البيبيرين، وهو أحد المكونات القلوية الرئيسية للفلفل الأسود، له أنشطة مضادة للأورام في مجموعة متنوعة من أنواع السرطان.رمز التوسيع

ينظف الأمعاء والمعدة: من المعروف أن مادة البيبرين الموجودة في الفلفل الأسود تعتبر مطهراً داخلياً رائعاً.  إن إضافة هذه التوابل إلى نظامك الغذائي يمكن أن يكون مفيدًا لصحتك الهضمية.رمز التوسيع

تساعد الشوكولاتة الداكنة في تقليل كمية الكوليسترول السيئ في الجسم، وبالتالي تساعد في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من أمراض القلب

الفلفل الأسود مفيد أيضًا لصحة الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك، وهو سبب آخر لاستهلاكه خلال فصل الشتاء. 

تحسين الذاكرة

تعد أحد المكونات الرئيسية للفلفل هي مركبات Piperine و وقد أظهر في العديد من الدراسات أنه يمكن أن يقلل من ضعف الذاكرة والخلل الإدراكي

 الراحة من القرحة الهضمية

أظهرت بعض الدراسات أن الفلفل قد يكون له آثار مفيدة على تلف الغشاء المخاطي في المعدة والقرحة الهضمية بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات. 

قد يساعد إضافة قليل من الفلفل الأسود إلى كل وجبة في تحسين كل من الطعم والهضم.. ويمكن أن يساعد أيضًا في تحسين صحتك العامة.

بالفلفل الأسود انقاص الوزن الوقاية من السمنة كمية الكوليسترول الكوليسترول السيئ في الجسم تعزيز صحة القلب فقدان الوزن الفلفل الاسود

مواد متعلقة

فقدان الشهية يشير لحالتك الصحية

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. جريمة جديدة.. الاحتلال يطلق قنابل الغاز على ساحة مستشفى جنين

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين الفصائل وقوات الاحتلال فى خان يونس جنوب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال