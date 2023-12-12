6 أسباب لإضافة الفلفل الأسود إلى نظامك الغذائى

يُنصح بشدة بالفلفل الأسود، المعروف أيضًا باسم الذهب الأسود في العصور القديمة نظرًا لخصائصه الطبية ونكهته الفريدة، في الشتاء لعلاج الأمراض المرتبطة بالبرد والسعال.

فقدان الوزن: يمكن أن يساعدك الفلفل الأسود على إنقاص الوزن بسبب احتوائه على مادة البيبيرين الرائعة التي تمنع تكوين خلايا دهنية جديدة، وبالتالي تساعد في الوقاية من السمنة.

التخلص من السموم: الفلفل الأسود يمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم. تساعد التوابل على تعزيز إنزيمات إزالة السموم وتقليل تلف الحمض النووي.

يمنع السرطان: يمكن أن يساعد الفلفل الأسود في الوقاية من السرطان. البيبيرين، وهو أحد المكونات القلوية الرئيسية للفلفل الأسود، له أنشطة مضادة للأورام في مجموعة متنوعة من أنواع السرطان.رمز التوسيع

ينظف الأمعاء والمعدة: من المعروف أن مادة البيبرين الموجودة في الفلفل الأسود تعتبر مطهراً داخلياً رائعاً. إن إضافة هذه التوابل إلى نظامك الغذائي يمكن أن يكون مفيدًا لصحتك الهضمية.رمز التوسيع

تساعد الشوكولاتة الداكنة في تقليل كمية الكوليسترول السيئ في الجسم، وبالتالي تساعد في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من أمراض القلب

الفلفل الأسود مفيد أيضًا لصحة الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك، وهو سبب آخر لاستهلاكه خلال فصل الشتاء.

تحسين الذاكرة

تعد أحد المكونات الرئيسية للفلفل هي مركبات Piperine و وقد أظهر في العديد من الدراسات أنه يمكن أن يقلل من ضعف الذاكرة والخلل الإدراكي

الراحة من القرحة الهضمية

أظهرت بعض الدراسات أن الفلفل قد يكون له آثار مفيدة على تلف الغشاء المخاطي في المعدة والقرحة الهضمية بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

قد يساعد إضافة قليل من الفلفل الأسود إلى كل وجبة في تحسين كل من الطعم والهضم.. ويمكن أن يساعد أيضًا في تحسين صحتك العامة.