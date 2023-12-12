الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال كثيف في الساعة الأولى من اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية بلجان الدقهلية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شهدت لجنة المعهد الدينى بشارع الجيش بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، زحامًا من قبل المواطنين الذين توافدوا على اللجنة مع فتح باب التصويت فى التاسعة من صباح اليوم.

وتوافد المواطنون فى طوابير أمام اللجان الانتخابية بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 في اليوم الثالث للتصويت.

واحتشد المواطنون فى الدقائق الأولى من فتح باب التصويت أمام اللجان بنطاق مدينة المنصورة، وسط حرص كبير منهم على الإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأخير.

 انتخابات الرئاسة 2024

وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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