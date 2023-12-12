حشود من الشباب أمام اللجان بالإسكندرية في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية

شهد محيط اللجنة الانتخابية بكلية زراعة سابا باشا بالإسكندرية، إقبال كبير من المواطنين في صباح ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.

ومع بدء فتح اللجان، اليوم الثلاثاء، كان هناك توافد كبير من الشباب للإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الرئاسي.

وقال رامي حسن، شاب سكندري، إن المشاركة الانتخابية واجي وطني على كل فرد، وأنه حرص على التواجد منذ الصباح أمام اللجنة في ثالث أيام الانتخابات للإدلاء بصوته.

وأضاف لـ"الدستور"، إنه اختار اليوم الثالث ليكون أقل في الزحام، ولكنه تفاجأ بتواجد حشود من المواطنين قبل بدء اللجنة ف انتظار فتح باب اللجان الانتخابية.

وتضم محافظة الإسكندرية 351 مقرًا انتخابيًا يتضمن 35 مركزًا للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين، كما تضم المحافظة 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، حيث أن عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.