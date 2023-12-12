الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محافظ بورسعيد: لا شكاوى في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات، لم تتلقى أي إخطارات أو شكاوى أو مخالفات خلال اليوم الثاني للإنتخابات الرئاسية 2024.

وأشار المحافظ، إلى أن محافظة بورسعيد  شهدت  إقبال غير مسبوق على  المقار الإنتخابية خلال اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية  ،  منذ فتح عملية التصويت والاقتراع،  وأشاد المحافظ بالوعي الجماهيري لدى المواطن والذي لمسه من خلال الإقبال المكثف والغير مسبوق للمواطنين للاقتراع في الانتخابات، معربا عن سعادته بتوافد الشباب علي جميع اللجان الانتخابية.

ولفت إلى أن الحضور داخل اللجان الانتخابية كان لافتًا للانتباه مع اتخاذ المحافظة وكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية  جميع  الإجراءات للتيسير علي المواطنين للإدلاء بأصواتهم، موضحًا أن غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية الموحدة بديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي اي بلاغات أو شكاوى المواطنين خلال سير العملية الانتخابية، مع الجاهزية التامة لكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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