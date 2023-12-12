الحوثيون: لم نلجأ لاستهداف السفينة النرويجية إلا بعد رفضها كل النداءات التحذيرية

قال الحوثيون لم نلجأ لاستهداف السفينة النرويجية إلا بعد رفض طاقمها كل النداءات التحذيرية، وذلك وفقا لنبأ عاجل بثته فضائية القاهرة الإخبارية.

وأضاف الحوثيون، أنهم نفذوا عملية عسكرية نوعية ضد سفينة "استريندا" تابعة للنرويج كانت محملة بالنفط ومتجهة إلى إسرائيل، مؤكدًا على استمراره في منع جميع السفن باختلاف جنسياتها من التوجه إلى الموانئ الإسرائيلية.

وفي وقت سابق هدد الحوثيون بمنع مرور كافة السفن المتوجهة الى الموانئ الإسرائيلية عبر البحر الأحمر، ما لم يتم إدخال الأغذية والأدوية إلى غزة، ردًا على حرب إسرائيل على قطاع غزة.