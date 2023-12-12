الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى فلسطينى: الأوضاع فى غزة تزداد صعوبة مع جرائم الاحتلال

غزة
غزة

قال عاهد فروانة، الكاتب الصحفي الفلسطيني، إن الأوضاع في قطاع غزة تزداد صعوبة، بفعل المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في كل مناطق قطاع غزة، ولا تترك أي منطقة بما فيها التي تقول عنها أنها آمنة. 

 

وأضاف "فروانة"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن الاحتلال أجبر عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني على النزوح لأقصى جنوب القطاع بفعل القصف والتدمير الممنهج الذي تقوم به قوات الاحتلال. 

 

خان يونس يوجد بها العدد الأكبر من الغارات والقصف والقتل

 

وأشار إلى أن مدينة خان يونس يوجد بها العدد الأكبر من الغارات والقصف والقتل نتيجة ما تقوم به قوات الاحتلال من اجتياح بري لعدد من الأحياء في مدينة غزة، ولا سيما حي الشجاعية والزيتون وغيرها من الأحياء، بجانب محاصرة مخيم جباليا في شمال القطاع، والذي يعد أكبر كثافة سكانية على الصعيد العالمي، وهو أكبر مخيمات قطاع غزة.

الكاتب الصحفي الفلسطيني قطاع غزة الأوضاع تزداد صعوبة قوات الاحتلال الإسرائيلي

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