“القاهرة الإخبارية”: الاحتلال يكثف غاراته على شمال غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف من غاراته على شمال قطاع غزة.

وأوضحت القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال أطلق وابلًا من القنابل المضيئة على شمال القطاع منذ قليل، استعدادًا لقصفها.

وأثناء البث الهوائي، رصدت قناة القاهرة الإخبارية، إطلاق الاحتلال الإسرائيلي القنابل المضيئة على شمال قطاع غزة، في استمرار واضح لهذا العدوان الغاشم على القطاع، حيث تتصاعد أعمدة دخان القنابل المضيئة بشكل مكثف، والتي لم تتوقف منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى هذه اللحظة.