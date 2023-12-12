الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"علمتنا الحفاظ على الأمن القومى".. عفت السادات: حرب غزة كانت صحوة للشعب المصرى والمنطقة

عفت السادات
عفت السادات

علق عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، أن الجهد الذي بذل من الأحزاب السياسية على مدى الأشهر الماضية وآخرها المؤتمرات التي تمت في آخر شهر، كان مؤشرا مُطمئنا على أن نسبة التصويت في انتخابات الرئاسة ستكون مرتفعة، معقبًا: “المشهد الانتخابي مُفرح، والحضور للتصويت غير مسبوق”.

وأضاف عفت السادات خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة dmc،  أن حرب غزة كانت صحوة للشعب المصري والمنطقة، معقبًا: "نتعلم منها ضرورة الحفاظ على المكتسبات والأمن القومي". 

وأوضح أن الفيسبوك لا يعبر عن الواقع، حيث يضم كتائب إلكترونية شغلها الشاغل هو تشويه كل عمل، لافتًا إلى أن الوعي بما حدث خلال الفترة السابقة، جعلنا جميعًا نستوعب حجم الإنجاز الذي تم في العشر سنوات، معقبًا: "نحن للأسف طيلة الوقت على السوشيال ميديا نجد تشويها كاملا لحجم الإنجازات وتشويهل كاملا للاستقرار والأمن والأمان الذي نعيشه، وبالتالي مع الخطر الكبير الذي جاء إلينا مع الحرب على غزة جعلنا جميعًا نستيقظ لتكون صحوة كبيرة استرجعنا خلالها ما تم من إنجازات وما تم على أرض الواقع، ووجدنا أنه ينبغي أن نحافظ على هذا، ولا بد أن ننتبه إلى أن الأمن القومي المصري شيء أصبح له معنى وقيمة، خاصة وأن المنطقة كلها ملتهبة".

 

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