"المستقلين الجدد": نسب التصويت بانتخابات الرئاسة الأكبر فى تاريخ الحياة السياسية
قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن نسب التصويت في انتخابات الرئاسة 2024 الأكبر في تاريخ الحياة السياسة، وهذا دليل على وعي المصريين وإدراكهم للتحديات التي تحاك بهم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن تخطي نسبة المشاركة من المصريين 45% في اليوم الثاني ومرشحة للزيادة غدا ما سيجعلها تتخطى أي نسبة مشاركة قبل ذلك.
وأوضح عناني أن ذلك يرجع إلى الحراك السياسي بداية من الحوار الوطني ومشاركة الأحزاب في الانتخابات، وعزز هذه المشاركة التفاف المصريين حول القيادة السياسية لمواجهة المخاطر التي تحيط بمصر.
ولفت إلى أن مصر استطاعت أن تؤكد أن وعي هذا الشعب لا يمكن الانتقاص من قيمته، فهو يعي ويدرك متى يخرج؟ ولماذا يخرج؟ وما مقدار الكثافة التي يجب أن يخرج بها؟ فمصر اليوم لا تنتخب رئيسا بل تنتخب مصيرا.
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