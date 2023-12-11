الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"المستقلين الجدد": نسب التصويت بانتخابات الرئاسة الأكبر فى تاريخ الحياة السياسية

هشام عناني
هشام عناني

قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن نسب التصويت في انتخابات الرئاسة 2024 الأكبر في تاريخ الحياة السياسة، وهذا دليل على وعي المصريين وإدراكهم للتحديات التي تحاك بهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن تخطي نسبة المشاركة من المصريين 45% في اليوم الثاني ومرشحة للزيادة غدا ما سيجعلها تتخطى أي نسبة مشاركة قبل ذلك.

وأوضح عناني أن ذلك يرجع إلى الحراك السياسي بداية من الحوار الوطني ومشاركة الأحزاب في الانتخابات، وعزز هذه المشاركة التفاف المصريين حول القيادة السياسية لمواجهة المخاطر التي تحيط بمصر.

ولفت إلى أن مصر استطاعت أن تؤكد أن وعي هذا الشعب لا يمكن الانتقاص من قيمته، فهو يعي ويدرك متى يخرج؟ ولماذا يخرج؟ وما مقدار الكثافة التي يجب أن يخرج بها؟ فمصر اليوم لا تنتخب رئيسا بل تنتخب مصيرا.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي أخبار انتخابات مصر

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

عاجل| رئيس "الوطنية للانتخابات": وداعا للسلبية.. ولا مكان لحزب الكنبة (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

جوائز "كاف".. كهربا يحصد جائزة أفضل هدف فى إفريقيا لعام 2023

تقرير يكشف هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال