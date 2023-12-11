الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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عاجل| رئيس "الوطنية للانتخابات": وداعا للسلبية.. ولا مكان لحزب الكنبة (فيديو)

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية شهدت مشاركة غير مسبوقة من الناخبين، ما يدل على مدى وعي المواطن المصري بدوره في تحديد مصير بلاده.

وقال بدوي، في كلمة أذاعتها قناة "إكسترا نيوز"، إن الهيئة نجحت في تنظيم عملية انتخابية هادئة ومنظمة، وأن شعار العملة الانتخابية هو "وداعًا للسلبية ولا مكان لحزب الكنبة".

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تجاوزت 45%، وهي نسبة لم تتحقق في أي انتخابات أو استفتاءات سابقة، موضحًا أن مجلس إدارة الهيئة يتابع باستمرار سير العملية الانتخابية وأنه لم يتم تسجيل أي مخالفات تذكر من قبل المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني.

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