الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية: انتهى عصر المقاطعة والأصوات العائمة فى الانتخابات (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، أن الانتخابات المصرية شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين في اليومين الأول والثاني، متوقعا أن يزداد الإقبال في اليوم الثالث.

وقال "فهمي"، في حديثه لقناة ON، إن الانتخابات المصرية تمثل تصويتا للمستقبل والاستقرار الذي تحقق في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن المشاركين في الانتخابات ينتمون إلى شرائح متنوعة وكبيرة من المجتمع المصري.

وأشار "فهمي"، إلى أن النموذج الانتخابي المصري يتضمن عوامل داخلية وخارجية تؤثر على نمط التصويت، مثل أزمة غزة والحفاظ على سيناء والتحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الدولة المصرية، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمية داخل البلاد، مؤكدًا أن الانتخابات المصرية تعبر عن رغبة المواطنين في الحفاظ على مقدرات الدولة الوطنية والشعور بالأمن والاستقرار.

وتحدث "فهمي"، عن الملفات الرئيسية التي تنتظر الرئيس القادم، والتي تتعلق بالملف الاقتصادي وتشمل تكلفة المعيشة والأوضاع الاقتصادية والمجتمع الداخلي، مؤكدا أن الإعلام لعب دورا مهما في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات، وأن الوعي السياسي لم يقتصر على النخبة بل امتد إلى طبقات أوسع من المجتمع المصري، موضحا أن هناك أنماطا تصويتية جديدة ظهرت في الانتخابات المصرية، حيث انتهى عصر المقاطعة والأصوات العائمة والمتروكة، وأصبح هناك وعي كبير لدى المجتمع المصري.

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