ما دور الأحزاب السياسية في انتخابات الرئاسة 2024؟.. حسام الخولي يوضح (فيديو)

أكد المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، على أهمية المشاركة الوطنية في انتخابات الرئاسة 2024، التي تعقد في ظل ظروف صعبة تواجهها مصر.

وقال الخولي، في لقائه بقناة "أون"، إن هذه الظروف تستدعي تضامن الجميع وتحمل المسؤولية، كما أبدى ترحيبه بمشاركة 3 مرشحين من رؤساء الأحزاب في الانتخابات، معتبرًا أن ذلك يعكس النضج السياسي والحراك الديمقراطي في البلاد، وأثنى أيضا على البرامج التي قدمها المرشحون، مشيرًا إلى أنها تنطلق من رؤية واقعية ومستقبلية لمصر.

وأشاد الخولي، بدور الشباب والمرأة وكبار السن في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مشيدًا بالإقبال الجيد الذي شهدته العملية الانتخابية حتى الآن، وقال إن الديمقراطية تولد المنافسة الشريفة وتمنح المواطن الحق في الاختيار والتقييم، كما أكد أن الأحزاب تسعى لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة، بغض النظر عن المرشح الذي يفضلونه، في سبيل تحقيق التكامل والتنافس البناء بين القوى السياسية.