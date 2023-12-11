فريدة الشوباشى: المشهد الانتخابى جعلنى أبكى من شدة عظمته

أوضحت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، دور المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلة: "إن المشهد الانتخابي في لجنتي الانتخابية جعلني أبكي، لأنني طلبت من الله سبحانه وتعالى ألا ينهي حياتي إلا عندما أرى مصر تطمئنني، وأنا اطمنت الحمد لله".

وأضافت فريدة الشوباشي خلال لقائها عبر قناة dmc، أن المشهد الانتخابي لا يمكن وصفه من شدة عظمته، معقبة: "لا يوجد أحد مهما كان العدو شرسا، أن يجد لنا ثغرة، لم يجدوا لنا هفوة، وهو ما يجعلنا نشعر بفخر شديد جدًا، فحتى أعداؤنا غير قادرين علينا، وكانت أمي دائما ما تقولي "امشي عدل يحتار عدوك فيك" ونحن لدينا قيادة تسير عدل وبقالنا حوالي 9 سنوات، شاهدنا إنجازات كانت تريد 900 سنة حتى يتم تنفيذها".

وتابعت فريدة الشوباشي: "نزلنا وشاركنا في الانتخابات الرئاسية لوجود ثقة بداخلنا، فالمسيرة التي بدأنها بعد 30 يونيه 2013 هي التي نكملها".