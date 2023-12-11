مراسلة "إكسترا نيوز" بدمياط: إقبال الشباب على الانتخابات غير مسبوق

رصدت ميرنا عادل مراسلة قناة "إكسترا نيوز" من دمياط، اصيل المشهد الانتخابي بالمحافظة والتسهيلات للناخبين.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، إن إقبال الشباب على الانتخابات غير مسبوق.

وأضافت: "نتحدث عن صورة شبابية على نحو غير مسبوق، فدائما نلحظ أن السيدات هن المسيطرات على المشهد، ولكن في هذه المرة سيطر الشباب على المشهد".

وتابعت: "المشاركة من قبل الشباب كانت لافتة للنظر إلى حد بعيد، وهذه المشاركة تدل على وعي بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري وما يكفله القانون، لذلك كانوا حريصين تماما على المجىء والمشاركة والانتظار لساعات طويلة؛ نظرا للأعداد الكبيرة المتواجدة خارج اللجان".

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.