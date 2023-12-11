مراسلة "إكسترا نيوز" بدمياط: إقبال الشباب على الانتخابات غير مسبوق
رصدت ميرنا عادل مراسلة قناة "إكسترا نيوز" من دمياط، اصيل المشهد الانتخابي بالمحافظة والتسهيلات للناخبين.
وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، إن إقبال الشباب على الانتخابات غير مسبوق.
وأضافت: "نتحدث عن صورة شبابية على نحو غير مسبوق، فدائما نلحظ أن السيدات هن المسيطرات على المشهد، ولكن في هذه المرة سيطر الشباب على المشهد".
وتابعت: "المشاركة من قبل الشباب كانت لافتة للنظر إلى حد بعيد، وهذه المشاركة تدل على وعي بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري وما يكفله القانون، لذلك كانوا حريصين تماما على المجىء والمشاركة والانتظار لساعات طويلة؛ نظرا للأعداد الكبيرة المتواجدة خارج اللجان".
وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي