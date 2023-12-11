رئيس غرفة الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية: نسبة مشاركة ذوي الهمم فاقت التوقعات

أكد المستشار مسعد أبو سعدة، رئيس غرفة الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية والبحيرة ومطروح أن اليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية جاء بدون أي شكاوي بمختلف اللجان.

وقال أبو سعدة إنه كانت هناك كثافات متفرقة بمختلف اللجان حسب التكدس السكاني حول كل لجنة انتخابية، موضحا أن نسبة مشاركة ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية 2024 في اليوم الثاني فاقت كل التوقعات خاصة مع مراعاة الهيئة الوطنية للانتخابات لقواعد المركز القومي للاعاقة والتي تتمثل في توفير أوراق "برايل" للمكفوفين ولوحات إرشادية للصم والبكم بهدف استقلالية الناخب واختيار مرشحه دون أدنى تدخل من أحد.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات راعت أن تكون جميع لجان التصويت في الطابق الأرضي لرفع المعاناة عن ذوي الإعاقات الحركية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات تابعت عن كثب سير العملية الانتخابية.

وأكد أن الأجهزة التنفيذية تعمل في تنسيق كامل لتحقيق عملية انتخابية كاملة في منتهى الشفافية يشرف عليها قضاه مصر.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.