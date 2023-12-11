“القاهرة الإخبارية” تقدم عرضًا تفصيليًا حول التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

عرضت القاهرة لإخبارية عرضًا تفصيليًا حول التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله اللبناني، وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت القناة الإخبارية إن حدة المواجهات تتصاعد بين حزب الله بمناطق جنوب لبنان من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أنه منذ 10 ديسمبر الجاري، استهدفت قوات الاحتلال محيط الخط الأزرق وهو الخط الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة من جهة أخرى.

تابعت "كان أخطر مظاهر هذا التصعيد، هو استهداف قذيفة إسرائيلية لبرج مراقبة تابع للوحدة الإسبانية التابعة لقوات الطوارئ الدولية “يونيفيل" قرب بلدة الوزان الحدودية دون تسجيل إصابات".

واستكملت: “في القطاع الأوسط ضمن المناطق الجنوبية في لبنان، سقطت عدة قذائف على بلدة عيترون شرقًا، حيث كان مصدرها مواقع إسرائيلة من داخل الأراضي المحتلة، ودمر هذا القصف عدة منازل هرع إليها بعد ذلك طواقم الإغاثة”.

أشارت إلى أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدية يارون، كما استهدف موقع البياض في الأطراف الشرقية في بلدة بليدة، والأكطراف الجنوبية لبلدة ميس الجبل، وفي الغرب الساحلي شهد محيطا بلدتي الناقورة وعلما الشعب على الحدود قصفًا من جاب قوات الاحتلال الإسرائيلي".