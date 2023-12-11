مسيرة لـ"معلمين المنوفية" لدعوة المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية (صور)

نظم أعضاء نقابة المعلمين بالمنوفية وإدارة منوف التعليمية برئاسة باسم عبدالمحسن خميس، نقيب المعلمين، مسيرة حاشدة لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وتوجيه رسالة للعالم تؤكد اصطفاف المواطنين دعمًا للوطن.

مسيرة للمعلمين بالمنوفية

تحركت المسيرة من أمام إدارة منوف التعليمية مرورا بعدد من مقار الانتخابات بمدارس منوف في مشهد وطني مجتمعي رائع.

وقال نقيب المعلمين بالمنوفية، إن المسيرة تأتي قي إطار الحفاظ على كيان الدولة المصرية وكرامة المواطن، من خلال المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة المصرية كي تظهر مصر على قلب رجل واحد.

الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.