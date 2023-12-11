الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لأول مرة السيدات البدوية يشاركن فى الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تجاوز الإقبال على الانتخابات الرئاسية 2024 أكثر من 45% إذ أقبل المواطنون والتفوا حول اللجان محتفلين بالعرس الانتخابي، وتصدرت المحافظات الحدودية لاسيما محافظتي سيناء المشهد الانتخابي.

ضرب أبناء محافظتي سيناء مثالًا للوطنية والمشاركة الكثيفة في أولى أيام الانتخابات الرئاسية 2024، حيث توافدوا منذ التاسعة صباحاً أمام اللجان وحتى موعد الغلق.

شهد بدء فتح لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية بيومه الثاني إقبالا من السيدات بجنوب سيناء، استعدادا للإدلاء بأصواتهن، وذلك في إطار وجود إقبال كبير من أهالي محافظة شمال سيناء للمشاركة في انتخابات الرئاسية 2024.

حيث رصدت عدسة "الدستور"، حجم توافد أهالي شمال سيناء على مقار اللجان؛ للمشاركة في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

وبشكل غير مسبوق شاركت في الانتخابات الرئاسية السيدات والفتيات للمرة الأولى في تاريخ الاستحقاقات الدستورية، وهو استثناء على قواعد البدو الذين لا يسمحون للسيدات بالخروج فى الشارع.

وأكدت السيدات، أن المشاركة في الانتخابات الوطنية واجب وطني، لذا حرصوا على المشاركة الإيجابية فيه، على الرغم من مشاغلهن العملية والأسرية.

فيما انطلقت عددًا من المسيرات بأعلام مصر، حشدًا للانتخابات، وسط هتافات داعية لذلك، وتصفيق ورقص على أنغام الأغاني الوطنية، وتبدو على المسيرات هناك، وكأنها مهمة شبابية فقط، وهو أمر يعود لطبيعة الاعتقادات البدوية.

وتضم محافظة شمال سيناء، 6 مراكز انتخابية و11 دائرة انتخابية، و40 مقرا، بعدد أصوات انتخابية 299 ألفا و32 صوتا.

كما شهدت لجان مناطق الحسنة والشيخ زويد ورمانه وبئر العبد، تواصل طوابير الناخبين الممتدة حتى ساعات الليل، وزاد أعداد الناخبين بشكل ملحوظ قبيل إغلاق الصناديق لليوم الثاني لانتخابات الرئاسة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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