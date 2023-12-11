الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الباز: انتخابات الرئاسة 2024 أول اختبار حقيقي لمعركة الوعي

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن انتخابات الرئاسة 2024 كسرت ثوابت كثيرة عن الذهنية العامة حول الانتخابات في مصر، مشيرا إلى أن المؤيد قبل المعارض كان يتخوف من قلة الإقبال على المشاركة في الانتخابات، ومشاركة نحو 45% ممن لهم حق الانتخابات في يوم ونصف مؤشر يعكس وعي المواطن بدوره وحقه في المشاركة.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع على قناة "ten"، أن اللجان في الانتخابات السابقة كانت تفتح أبوابها منذ التاسعة صباحًا، وبعدها يبدأ الإقبال تدريجيا، أما في انتخابات 2024 من الساعة 8 و7 ونص، والمواطنين بالطوابير أمام اللجان الانتخابية في انتظار فتح الأبواب، وهذا المشهد تكرر أيضًا اليوم وليس أمس فقط.

وتابع: "النهاردة أنا نزلت أدلي بصوتي في لجنة في المنيل، قبل الساعة 9 نزلت لقيت طوابير أمام اللجان، وده مشهد لم يتكرر من قبل".

وعن تحفيز المجتمع الأهلي للمواطنين على المشاركة في الانتخابات، قال: "عمل وواجب الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية، هو تحفيز المواطن من أجل المشاركة، لأن الرأي العام في مصر متفاوت، والأحياء والمدن اللى فيها نسب تعليم عالية الناس فهمهما بيقودها أنها تشارك، أما المناطق الشعبية يكون الدافع للمشاركة أقل شوية، ولذلك هنا دور الأحزاب والمجتمع الأهلي".

وأردف: نسبة المشاركة في الانتخابات وإقبال المواطنين بكثافة من أجل التصويت تحتاج مزيد من البحث والقراءة، ونقول ايه اللي حصل؟ هل بسبب أحداث غزة الناس شعرت بأن في خطر ما؟ ومواجهة هذا الخطر يكون باستمرار حالة الاستقرار في البلد؟ أم أن البلد كسبت معركة الوعي؟ مشددا على أن انتخابات 2024 أول اختبار حقيقي لمعركة الوعي.

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