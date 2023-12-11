من قرى حياة كريمة.. حشود كبيرة من المواطنين والسيدات يتصدرن المشهد

حرص أهالي مركز الحسينية، بمحافظة الشرقية، مقر مبادرة حياة كريمة، على المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية.

وأكد أهالي مركز الحسينية أن الطفرة والنقلة الهائلة التي وقعت بقرى المركز الذي كان مهمشا لم تشهدها البلاد من قبل، وأن السنوات الاخيرة جعلت أهالي قرى حياة كريمة يعيشون حياة آدمية بعد سنوات طويلة من الأعمال.

وشهد محيط اللجان مشاركة واسعة للسيدات اللاتي تقدمن الصفوف الأمامية،واللاتى حرصن على التواجد ليشاركن في التصويت في الانتخابات الرئاسية مؤكدات حقهن الدستوري الذي حفظته الدولة المصرية لهن.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينهم 10 لجان للوافدين، موزعين بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس،ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبين من الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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