الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

من قرى حياة كريمة.. حشود كبيرة من المواطنين والسيدات يتصدرن المشهد

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية

حرص أهالي مركز الحسينية، بمحافظة الشرقية، مقر مبادرة حياة كريمة، على المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية.

وأكد أهالي مركز الحسينية أن الطفرة والنقلة الهائلة التي وقعت بقرى المركز الذي كان مهمشا لم تشهدها البلاد من قبل، وأن السنوات الاخيرة جعلت أهالي قرى حياة كريمة يعيشون حياة آدمية بعد سنوات طويلة من الأعمال.

وشهد محيط  اللجان مشاركة واسعة للسيدات اللاتي تقدمن الصفوف الأمامية،واللاتى حرصن على التواجد ليشاركن في التصويت في الانتخابات الرئاسية مؤكدات حقهن الدستوري الذي حفظته الدولة المصرية لهن.

ويبلغ  إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينهم 10 لجان للوافدين، موزعين بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس،ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبين من الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

 

3feec1be-c11b-44e0-83da-40e30236d6d8
3feec1be-c11b-44e0-83da-40e30236d6d8
19f3b6e9-92fc-4a69-8604-56fa6cd7ff3e
19f3b6e9-92fc-4a69-8604-56fa6cd7ff3e
3101b14a-0974-4974-ac35-202bf8d29ef4
3101b14a-0974-4974-ac35-202bf8d29ef4
ce71c8d0-eb10-41bc-aebc-a795eabf32d9
ce71c8d0-eb10-41bc-aebc-a795eabf32d9
انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

جوائز "كاف".. كهربا يحصد جائزة أفضل هدف فى إفريقيا لعام 2023

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

تقرير يكشف هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2023

نشأت الديهى يشن هجومًا ناريًا على "مدى مصر" لهذا السبب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال