الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهم بتزوير المحررات الرسمية في القاهرة

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس متهم تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (صاحب ومدير مركز لصيانة السيارات " له معلومات جنائية"، مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وتراخيص الإعـفاء الجمركى لظروف الإعاقة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه فنيًا تبين أنه يحتوى على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته إعترف بقيامه بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه نظير مبلغ مالى.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات تجديد حبس متهم تزوير المحررات الرسمية جرائم الأموال العامة الأجهزة الأمنية

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