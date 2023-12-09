السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس متهم بالاتجار فى المخدرات بدار السلام

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة،  تجديد حبس متهم بالاتجار فى المخدرات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بدار السلام.

وكانت النيابة قد أمرت بعرض المتهم على الطب الشرعى لبيان تعاطيه المخدرات، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائى بالطب الشرعى لفحصها.

وتعود بداية الواقعة، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "عاطل" بدائرة قسم شرطة دار السلام وبحوزته "كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام– كمية لمخدر الحشيش– 2 سلاح أبيض (مطواة)".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزته "كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1،250 كيلو جرام - كمية لمخدر الحشيش– سلاح أبيض (مطواة)".

قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس الاتجار في المخدرات دار السلام الطب الشرعي

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